Incendie de la cathédrale de Nantes : la région Pays-de-la-Loire "sera aux côtés de l'Etat pour la reconstruction", la Fondation du patrimoine lance une collecte

L'appel aux dons est lancé en partenariat avec le ministère de la Culture afin de reconstruire le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Après l'incendie qui a endommagé le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, Jean Castex s'est rendu à Nantes pour témoigner de la "solidarité de la nation" aux habitants. Le Premier ministre a souhaité que la "reconstruction soit la plus rapide possible", tout en promettant que "l'Etat y prendra toute sa part". "Un symbole fort pour les Nantais", a réagi Christelle Morançais, présidente LR de la région Pays de la Loire. "Je me réjouis de ces propos et la région sera aux côtés de l'Etat pour la reconstruction de cet édifice, en termes des finances publiques", a ajouté l'élue.

"Une atmosphère terrible"

Christelle Morançais, qui a accompagné le Premier ministre lors de son déplacement à la cathédrale, a aussi "salué le travail des pompiers" et évoqué sa préoccupation au sujet des nombreux dégâts infligés à l'édifice religieux construit entre le XVe et le XIXe siècles, "il règne une atmosphère assez terrible parce que c'est une triste journée pour les Nantais et pour la région des Pays-de-la-Loire. Il faut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé".

Comme elle l'avait fait suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, la Fondation du patrimoine lance une collecte afin de reconstruire le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. L'organisme privé, géré par 550 bénévoles, précise que cet appel aux dons est mené en partenariat avec le ministère de la Culture. Les dons des particuliers issus de la souscription publique seront intégralement reversés aux travaux. Tous les dons sont défiscalisables.