Incendie dans le Var : le feu qui a ravagé plus de 7 000 hectares de forêt et fait deux morts est "maîtrisé", annoncent les pompiers

Une semaine après le départ du feu à Gonfaron, l'incendie ne présente plus de reprise de flammes, annonce lundi le Service départemental d'incendie et de secours du département. Quelque 400 sapeurs-pompiers restent mobilisés pour surveiller la zone et traiter les lisières.

Le gigantesque incendie parti de Gonfaron lundi 16 août est enfin "maîtrisé", annonce le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Var, dans son point de 16 heures, lundi 23 août Le feu, qui a brûlé plus de 7000 hectares de forêt, causé la mort de deux personnes et provoqué l'évacuation de milliers de résidents, est le plus important de l'année en France.

Après avoir été "fixé" vendredi, il est désormais contenu et ne repartira pas, grâce aux efforts déployés par des centaines de sapeurs-pompiers présents sur place. Quelque 400 pompiers vont rester mobilisés pour assurer la surveillance de la zone et poursuivre le traitement des lisières et leur mobilisation durera encore plusieurs jours, annoncent les pompiers.