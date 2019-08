Incendie dans l'Île d'Eubée en Grèce : une catastrophe écologique

Un mur de feu gigantesque : 30 mètres de haut. Cette forêt de 500 hectares s'est transformée en un immense brasier, s'étalant sur près de 12 kilomètres. Un incendie qui a provoqué la panique chez les habitants. 500 ont été évacués : "Je me demandais si les maisons allaient prendre feu. L'horreur. Des enfants criaient. Heureusement, on a été épargné" témoigne l'un d'entre-eux.

La Grèce, impuissante face aux ravages des flammes

Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour faire face au sinistre. Certains ont passé la nuit entière à lutter contre les flammes. Avec eux, une dizaine d'hélicoptères et bombardiers d'eau. La Grèce a reçu l’aide d’avions italiens et croates, sans pouvoir empêcher néanmoins les ravages causés par l’incendie. Ce site naturel d'exception est connu pour sa faune et sa flore très riches. Aujourd'hui, il n'en reste que des cendres.

