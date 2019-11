Incendie d'une école à Béziers : un adolescent de 15 ans interpellé et présenté à un juge

L'adolescent a reconnu lors de sa garde à vue avior été présent sur les lieux le soir d'Halloween.

Un adolescent de 15 ans a été interpellé ce vendredi soupçonné d'avoir incendié l'école des Tamaris à Beziers jeudi soir rapporte France Bleu Hérault dimanche 3 novembre. Selon les informations de France Bleu, le jeune homme a été arrêté vendredi alors qu'il jettait des pierres sur les policiers venus surveiller le bâtiment.

Les enquêteurs ont alors découvert que l'adolescent était connu des services de police pour des faits similaires. France Bleu rapporte ainsi qu'il avait déjà été mis en cause dans des incendies de poubelles lors de la soirée d'Halloween il y a deux ans.

Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu avoir été présent sur les lieux jeudi soir, il a par ailleurs reconnu avoir mis le feu à une voiture stationnée près de l'école. Il a été présenté ce dimanche à un juge en vue d'une mise en examen.

Les élèves répartis dans d'autres classes dès le 12 novembre

Dix-sept classes de l'école ont été endommagées par cet incendie et deux ont été entièrement détruites par les flammes. Des experts doivent prochainement se prononcer sur une possible réhabilitation du bâtiment est possible ou pas.

En attendant, les 279 élèves - primaires et maternelles - de cette école seront accueillis lundi 4 novembre dans la maison de quartier Albert Camus, mais la mairie demande aux parents qui le peuvent de garder les enfants avec eux.

Les enfants seront ensuite répartis sur des sites à proximité de leur école à partir du 12 novembre.