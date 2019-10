RECIT. Après l'incendie de l'usine Lubrizol, six jours d'angoisse à Rouen

Marie et son conjoint vivent à Mont-Saint-Aignan, une commune limitrophe. Un bruit sourd les réveille brusquement. Sous l’effet de la chaleur, des cuves de produits chimiques explosent. “Mon conjoint a cru que c’était un camion poubelle. Moi, j’ai tout de suite su que ce n’était pas ça. J’ai tout de suite pensé, soit à un attentat, soit à une explosion à l’usine. Je me suis souvenue tout de suite de l’accident survenu en 2013 à Lubrizol” , raconte la trentenaire.

Un périmètre de sécurité et de confinement est mis en place dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine et plus de 200 pompiers sont rapidement mobilisés, dont 130 sur place. A Petit-Quevilly, Nathalie, qui vit tout près de l’usine, reçoit trois coups de fils successifs de la mairie, dont le premier avant 6 heures du matin, pour l’informer de la mise en place du confinement.

Sur les réseaux sociaux, les photos et les vidéos de l’incendie, ainsi que celles, angoissantes, du nuage, se multiplient. Dehors, des habitants de Rouen, des communes alentours, et parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres du foyer de l’incendie, découvrent des traces d’une inquiétante suie noire, tombée du ciel et projetée au sol par la pluie, sur les balcons, dans les jardins et les champs.

#Rouen #Incendie #Lubrizol #pollution trottoirs glissants, eau irisée : le nuage de fumée noire qui vient de l’incendie a déposé des traces d’ hydrocarbures au sol. pic.twitter.com/Kac68PXNdw — France 3 Normandie (@f3htenormandie) 26 septembre 2019

A Rouen, les pharmacies qui vendent à l’unité des masques en papier sont dévalisées. A 13 heures, "l’incendie est maîtrisé", annonce le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Mais "il faudra plusieurs jours pour en venir totalement à bout, ajoute-t-il. Le panache de fumée fait 22 km de long sur six kilomètres de large. Comme tout panache de fumée, il comporte un certain nombre de produits dangereux, mais selon les analyses réalisées ce matin, pas de dangerosité particulière, même s'il faut éviter d'inhaler ces fumées", précise-t-il encore, avant de signaler la mise en place du plan Polmar pour contrer les risques de pollution de la Seine, située à proximité du site. A 15 heures, le Centre d’information au public (CIP) de la préfecture a déjà enregistré plus de 1 200 appels d'habitants.

Et pour cause, les premiers symptômes se font sentir. Pour rentrer chez elle et en l’absence de transports en commun, Audrey, une étudiante de Mont-Saint-Aignan, marche pendant une heure sous la pluie. "Quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que ma peau me grattait et me brûlait à cause de l'eau. Quand on respire, on a envie de vomir, la tête qui tourne, la gorge qui brûle", confie-t-elle. Hébergement, covoiturage... Sur les réseaux sociaux, l'entraide s'organise.

Chez les éleveurs et les agriculteurs, c’est le branle-bas de combat. La préfecture leur demande de "rentrer les animaux, sécuriser leur alimentation et leur abreuvement en les mettant à l'abri" et de "suspendre les récoltes". "Il est important que les animaux ne consomment pas d’aliments souillés", précise-t-elle dans un communiqué publié à 17h30.

L’odeur, un mélange d'œuf pourri et d'essence, s’infiltre dans les appartements. Charline n’est pas parvenue à calfeutrer une bouche d’aération. Elle et sa petite fille de 1 an toussent beaucoup. Chez Aurélie aussi, dans le centre-ville, l’odeur devient insoutenable. Avec son mari et ses enfants, la médecin quitte la ville pour se mettre à l’abri à 65 km de là, à Dieppe. Charline, elle, part pour l'Eure avec sa fillette. Dieppe, Caen, Le Havre, la Picardie, Rennes, Paris… Ceux qui le peuvent quittent Rouen dès le jeudi soir, emportant dans leurs voitures ce parfum d'hydrocarbures.