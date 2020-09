Lubrizol : les riverains toujours en quête de réponses

Après autorisation du préfet, la manifestation du collectif Lubrizol prévue samedi 26 septembre a été maintenue. Le journaliste de France Télévisions Félix Bollez se trouvait sur place : "ici, la défiance est grande vis-à-vis des industriels et de l'État. Une interdiction de manifester aurait certainement été perçue par le mouvement comme une volonté de le faire taire. Ce collectif, qui regroupe syndicats, écologistes, politiques et riverains, réclame une transparence totale sur les conséquences sanitaires de cet incendie", explique le reporter.

Une augmentation de 50% des contrôles sur les sites SEVESO

Le collectif "demande aussi des sanctions exemplaires vis-à-vis de l'industriel qu'il considère comme coupable dans cette affaire. Il demande également que l'État joue son rôle en durcissant la réglementation en matière de sécurité", relate le journaliste. "À ce sujet, le gouvernement a annoncé des changements en termes de normes anti-incendie et une augmentation de 50% des contrôles sur les sites SEVESO. Le collectif, lui, demande plus de moyens pour que les services de l'État puissent surveiller ces sites et qu'une telle catastrophe ne puisse plus jamais se reproduire en France", conclut Félix Bollez.

