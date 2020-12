Lubrizol : l’association des sinistrés obtient 15 000 euros pour financer une contre-expertise

Une nouvelle qui tombe comme un cadeau de Noël pour les victimes de l’incendie de l’usine Lubrizol qui se battent depuis septembre 2019 pour faire toute la vérité sur le sinistre. Des sinistrés qui ne font pas confiance aux expertises diligentées par Lubrizol comme par l’Etat et qui réclament que des prélèvements soient effectués, aussi bien sur l’environnement que sur eux-mêmes. Mais jusqu’ici, l’association ne disposait pas des fonds pour financer ces prélèvements. La décision de la mairie de Rouen de leur allouer 15 000 euros de subventions va leur permettre de relancer le dossier et, espèrent-ils, d’en savoir plus sur la présence des produits qui ont brulé, dans leur environnement et dans leur organisme.

Contre-pouvoir essentiel

Pour le maire de Rouen, pas de procès d’intention mais lors de sa campagne des municipales au printemps dernier, il s'était engagé à soutenir cette participation citoyenne, un contre-pouvoir essentiel à ses yeux, face à l'Etat et aux industries. Ces 15 000 euros de subventions pourraient s'accompagner d'autres aides l'année prochaine, notamment si le conseil citoyen s'associe à ce projet.