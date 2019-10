DIRECT. Incendie de l'usine Lubrizol : "Il ne faut pas que l'inquiétude devienne de la défiance", déclare Emmanuel Macron en visite à Rouen

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LUBRIZOL

: Bonsoir @anonyme, je n'ai pas entendu de sifflets, mais Emmanuel Macron a été pris à partie par une dame à Rouen, alors qu'il était en train de s'entretenir avec une autre personne. Elle lui a reproché de "voler les gens". Elle lui a également lancé "d'emmener le pays vers sa destruction".

: Cette visite d'Emmanuel Macron à Rouen a engendré des mouvements dans la ville. Un cortège s'était formé dans la rue. La foule a scandé "on veut voir Macron", comme le montre la journaliste de Paris Normandie Violaine Gargala, avant de faire demi-tour, bloquée par les forces de l'ordre.

: "De là où je suis, je n'ai pas vu de défaillances des services de l'Etat, j'ai vu beaucoup de sang-froid", a affirmé le président de la République, interrogé sur la réaction des pouvoirs publics après la catastrophe. Il a conclu en saluant à nouveau l'action des pompiers après l'incendie de l'usine Lubrizol.

: "On continuera à mesurer, on continuera à informer et on continuera la transparence."

: "Il ne faut pas que l'inquiétude, qui est tout à fait légitime, devienne de la défiance", a répondu le président de la République à une question posée sur cette défiance vis-à-vis de la parole publique.

: Emmanuel Macron a assuré qu'il ne venait pas trop tard sur place. "Je ne crois que mon rôle est de me substituer à chaque ministre", s'est-il justifié. "Les ministres de la République se sont déplacés", a-t-il ajouté. "Le président n'a pas la vocation d'être un homme-orchestre".

: "Je veux que nous puissions rebâtir l'attractivité de Rouen."

: "Rouen est une grande ville économique, industrielle et de culture. Nous devons aussi regarder devant. Mon souhait, c'est que l'on puisse trouver les moyens de penser un avenir industriel qui soit compatible avec la vie en ville", a lancé le président de la République.

: "Dans les prochains jours d'ici au 18 novembre, les premières indemnisations seront versées".



: Emmanuel Macron s'exprime à Rouen : "Je sais le choc qui a été ressenti, l'inquiétude qui a été vécue", assure-t-il.

: On fait le point sur l'actualité à 18 heures :



Plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, Emmanuel Macron vient d'arriver à la mairie de Rouen (Seine-Maritime). Un déplacement qui n'était pas prévu à l'agenda présidentiel.



Depuis l'attaque à la préfecture de police de Paris début octobre, sept policiers ont été "désarmés" à la suite de signalements pour radicalisation. Déclaration du préfet de police de Paris cet après-midi devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Didier Lallement assure avoir également demandé la suspension de trois fonctionnaires.



En raison de la crise sociale que traverse le pays, le Chili renonce à organiser la COP 25 qui devait se tenir à Santiago début décembre. Aucun plan B n'a pour le moment été trouvé. Les détails ici.





•Trois jours après l'attaque à la mosquée de Bayonne, une information judiciaire va être ouverte pour "tentatives d'assassinat", "dégradation et destruction aggravées" et "violence avec usage d'une arme" à l'encontre du suspect, Claude Sinké. Une expertise psychologique a conclu à une "altération partielle de son discernement".

: Emmanuel Macron vient d'arriver à la mairie de Rouen, selon nos confrères de France 3 sur place.

: "J'ai considéré que déclencher les sirènes était contre-productif alors que la population était de fait confinée ou à l'abri. J'aurais inévitablement créé les effets inverses", a estimé le préfet en évoquant le risque d'avoir "des mouvements de panique". Il a également observé que peu de personnes connaissent "la conduite à tenir" en cas de sirène.

: Pierre-André Durand est aussi revenu sur sa décision de ne pas faire sonner les 31 sirènes du plan particulier d'intervention (PPI), le matin de l'incendie. Il juge avoir pris la "moins mauvaise décision", expliquant avoir choisi d'attendre 7h51 pour sonner les deux sirènes les plus proches du site et de communiquer dans l'intervalle sur Twitter et les radios.

: "Nous ne pouvons pas gérer des crises du XXIe siècle avec un outil du XXe siècle."



Lors d'une audition devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, le préfet de Normandie est revenu cet après-midi sur la communication aux populations lors de l'incendie de l'usine Lubrizol fin septembre. Faisant référence aux sirènes "issues de la défense passive des années 1930", Pierre-André Durand a répété que la stratégie était "éminemment perfectible".

: Ce déplacement, qui n'était pas à l'agenda présidentiel, intervient alors que l'inquiétude reste forte à Rouen face à l'impact sanitaire et environnemental de la catastrophe survenue le 26 septembre.

: Après une entrevue avec le maire de Rouen à l'Hôtel de ville, le chef de l'Etat ira ensuite "à la rencontre des Rouennais". En revanche, toujours selon les informations du service politique de franceinfo, il n'a pas prévu de se déplacer sur le site de Lubrizol, plus d'un mois après l'incendie de l'usine classée Seveso.

: Emmanuel Macron va se rendre à Rouen (Seine-Maritime) ce soir, a appris le service politique de franceinfo.