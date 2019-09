Incendie d’un site Seveso : par peur de la pollution, des habitants ont fui Rouen

Des Rouennais ont décidé de fuir la ville pour le week-end pour se réfugier à Dieppe (Seine-Maritime), au grand air. "J'avais des maux de tête avant de partir, et cela s'est dissipé dans la journée, c'était vraiment très net", indique Karsten Hoeft dimanche 29 septembre. "On aimerait bien ne pas rentrer chez nous, parce que l'on n'a aucune information fiable et une fois encore on nous dit 'tout va très bien, mais par contre ne touchez rien à main nue, ne mangez rien, mais il n'y a aucun problème, vous ne risquez rien'", s'insurge Sylvaine Poncet.

Toxicité de l'air ?

Même colère pour cette famille, qui craint des conséquences à long terme. "Pas de toxicité aiguë, c'est vrai, mais la définition de toxicité aiguë, cela veut dire pas d'effets immédiats. Mais dans cinq ans, dix ans, quinze ans, qu'est-ce qui va se passer ?", indique Nils Rougé. Mais dimanche soir, une fois le week-end terminé, il a fallu tout de même prendre le chemin vers Rouen avec la même inquiétude sur la toxicité de l'air.

Le JT

