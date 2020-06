Incendie de l’usine Lubrizol : le constat accablant de la commission d’enquête du Sénat

La gestion de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) est fortement remise en question jeudi 4 juin par la commission d’enquête du Sénat. Cette dernière évoque "un suivi sanitaire problématique », un risque identifié de manière "tardive et incomplète" à l’aide de "moyens insuffisants" et même une "communication défaillante".

Un impact sanitaire difficile à évaluer

Les enquêteurs tentent également d’estimer quel a été le réel impact de cet incendie en terme sanitaire. Ils manquent d’informations, des prélèvements ont même été perdus. "On ne sait pas encore aujourd’hui quelle est la dangerosité réelle de cet évènement. C’est pour ça que l’on suggère la mise en place d’un registre pour suivre un certain nombre de pathologies comme les cancers et les malformations congénitales", explique Hervé Maurey, sénateur Union centriste de l’Eure et président de cette commission d’enquête Lubrizol.