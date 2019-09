Incendie d'un site Seveso à Rouen : des riverains en colère s'inquiètent et portent plainte

Ils respirent une odeur âcre depuis trois jours, après l'incendie de l'usine classée Seveso de Lubrizol, survenu jeudi 26 septembre à Rouen (Seine-Maritime), et ils sont en colère. Les riverains exigent la fermeture du site chimique et des réponses à leurs questions. Deux personnes ont déjà porté plainte contre X. Elles se disent victimes du panache de fumée qui s'est propagé sur des dizaines de kilomètres : yeux qui piquent, nausées, évanouissements. Dans le centre-ville de Rouen, les habitants n'hésitent pas à porter un masque. Certains se pressent dans les pharmacies pour demander conseil.

Édouard Philippe promet de la transparence

En déplacement au Havre (Seine-Maritime) samedi, Édouard Philippe a dit comprendre l'inquiétude des Rouennais et la prendre au sérieux : "Le travail de l'État c'est de donner l'ensemble des réponses, de le faire de la façon la plus transparente, la plus calme possible, la plus précise aussi ce qui explique que nous donnons les analyses quand nous les avons et ça prend forcément un petit peu de temps", a déclaré le Premier ministre. Les députés de gauche réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire dès la semaine prochaine. Ils veulent connaître la vérité.