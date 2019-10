Incendie à Rouen : "On n'a pas réussi à avoir le contrôle de la communication", estime la députée Barbari Pompili

Après l'incendie de Lubrizol à Rouen, la députée Barbara Pompilli a estimé sur franceinfo que le préfet de Seine-Maritime aurait dû être plus transparent sur l'absence d'informations.

"Manifestement on n'a pas réussi à avoir le contrôle de la communication, on a un problème de culture du risque dans notre pays", a estimé sur franceinfo, mercredi 2 octobre, la députée LREM Barbara Pompili. Elle préside la commission du développement durable à l’Assemblée nationale qui va auditionner mercredi en fin d'après-midi, la Ministre de la transition écologique Elisabeth Borne, au sujet de la gestion de l'incendie de Lubrizol.

"Il aurait fallu dire plus clairement qu'il y avait des infos que nous n'avions pas, il faut en tirer des leçons", estime l'élue. Elle concède que le préfet a d'abord dû réagir dans l'urgence. "Le préfet a voulu rassurer, ce qui est normal quand on a une situation comme celle-là. Mais peut-être qu'il aurait fallu dire plus clairement que nous n'avions pas un certain nombre d'informations et qu'il fallait du temps pour connaître tous les tenants et les aboutissants de cette affaire."

Associer les citoyens

Barbara Pompili espère que la mission parlementaire permettra de tirer les conséquences de cet épisode, plus rapidement qu'en passant par une commission d'enquête. "On va devoir réfléchir sur comment on gère les risques, la prévention, la crise et le suivi de la crise en associant tout le monde. On a beaucoup d'informations qui circulent partout, des informations immédiates et les citoyens veulent être associés, donc il faut les associer par le biais des associations, des élus, des experts indépendants etc. Je crois simplement qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de gestion de crise et aussi de culture du risque qu'on n'a pas dans notre pays", déclare la députée.