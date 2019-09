Incendie à Rouen : les habitants entre doutes et inquiétudes

À Rouen (Seine-Maritime), l'inquiétude est toujours présente chez les habitants quelques jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, survenu le 26 septembre. Une famille a choisi de partir pour le week-end. Au moment de revenir à leur domicile, l'inquiétude refait surface, et les mêmes interrogations demeurent. "En tant que maman, je me sens responsable pour les enfants et je me dis qu'il faut les épargner par rapport à la contamination de l'air et de la terre", explique la mère de famille.

La chambre d'agriculture demande une compensation financière

Depuis samedi 28 septembre, la préfecture joue la carte de la transparence. Elle a publié sur son site internet des analyses de l'air qui se veulent rassurantes. Les autorités ont imposé aux agriculteurs le gel de leur production jusqu'à nouvel ordre. La chambre d'agriculture demande à l'État une compensation financière, dimanche 29 septembre. Plusieurs associations ont demandé hier la création d'une commission d'enquête parlementaire.

