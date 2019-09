Incendie à Rouen : l'association de l'ex-ministre de l'Environnement Corinne Lepage saisit la justice pour "obtenir des informations"

L'association passe aussi un appel à tous les citoyens inquiets de la pollution sur leurs sols.

"Je ne dis pas que les informations du préfet sont partiales, mais elles nous semblent partielles", juge l'avocate et ancienne ministre de l'environnement Corinne Lepage, à propos de la pollution issue de l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol à Rouen, dans la nuit du 25 au 26 septembre. Par le biais de son association Respire et d'une centaine de citoyens, elle a décidé de saisir la justice et de déposer un "référé constat" devant le tribunal administratif de Rouen. Il s'agit d'une procédure d'urgence "qui permet d'avoir des informations dans un délai très court", explique Corinne Lepage au Parisien, qui a divulgué l'information.

L'association Respire lance également un appel citoyen à tous les riverains, les agriculteurs qui s'inquiètent de la pollution sur les sols. Olivier Blond, le président de l'association, a assuré qu'ils enverraient des huissiers procéder à des constats "pour les faire ensuite analyser par des experts indépendants". Des dioxines, des furanes, ou de l'amiante, des substances potentiellement cancérigènes, pourraient être détectées, estime-t-il après ce type d'incendie chimique.