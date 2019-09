Incendie à Rouen : des enseignants ont exercé leur droit de retrait

La population de Rouen (Seine-Maritime) et des environs a bien du mal à croire que l'air est sain, plusieurs jours après l'incendie d'une usine classée Seveso et l'immense panache de fumée qui a suivi. Lundi 30 septembre, les établissements scolaires ont été rouverts, mais certains enseignants ont mis en place leur droit de retrait. Le Premier ministre s'est déplacé en fin de journée sur place, et il s'est voulu rassurant. "Édouard Philippe est arrivé ici à 19h30", rapporte depuis Rouen le journaliste Léopold Audebert.

Des nausées chez des élèves et des enseignants

"Il s'est voulu très rassurant : 'Les odeurs sont gênantes, mais pas nocives. C'est ce que disent les scientifiques et les techniciens', c'est ce qu'il a déclaré devant les journalistes", relate-t-il. "Certains professeurs, notamment de trois collèges, ont exercé leur droit de retrait, constatant des nausées de leur côté et de la part de certains de leurs élèves", explique Léopold Audebert.

