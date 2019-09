EN IMAGES. "Pluies noires" et nuages de suie inquiètent les habitants après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen

Sur les réseaux sociaux, de nombreux résidents de Rouen et des villes alentour ont publié des images de résidus noirs laissés par l'incendie.

Un impressionnant panache de fumée noire a envahi le ciel de Rouen (Seine-Maritime), jeudi 26 septembre. Le nuage de suie s'est dégagé de l'incendie de l'usine Lubrizol, un site qui fabrique des additifs pour lubrifiants et est classé Seveso (sites industriels à risques). Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont publié des images du panache de 22 km de long et de 6 km de large qui planait au-dessus de la ville.

C’est donc le mordor qui envahit ma ville pic.twitter.com/PmVArno3E5 — AuPalais (@palais_au) September 26, 2019

L'odeur de la pollution se faisait sentir jusque dans le Nord et en Picardie, selon les préfectures locales. Pour se protéger, de nombreux habitants de Rouen ont déserté les rues ou ont tenté de se protéger en portant des masques achetés en pharmacie, rapportent l'AFP et des médias locaux. Dans la journée, la préfecture de Seine-Maritime avait appelé les habitants de Rouen et de 12 autres communes à rester chez eux. Crèches, écoles, collèges et lycées resteront fermés vendredi 27 septembre, ainsi que les Ehpad.

De nombreuses personnes portent des masques dans les rues de Rouen. La pharmacie de la place de la cathédrale, à Rouen, à vendu entre 9h et 12h, quelque 200 masques de type FFP2. Son grossiste est en rupture de stock. l'officine a décidé de vendre les masques à l'unité #Lubrizol pic.twitter.com/Ml5v3K6Vhz — paris_normandie (@paris_normandie) September 26, 2019

"C'est comme de l'huile noire qu'on aurait jetée sur les voitures"

Autre sujet d'inquiétude, les coulures noires laissées sur les habitations par la pluie tombée durant la journée. "C'était comme des odeurs de garage automobile, de graisse. Mes deux chats laissaient des traces de pas grises, témoigne Odile, une habitante de la ville voisine de Préaux, interrogée par l'AFP. [C'est] comme de l'huile noire qu'on aurait jetée sur les voitures." Sur Twitter, d'autres internautes ont montré les résidus noirs laissés sur les meubles de jardin ou la végétation.

Mdr la table de ma tante qui habite près d’Isneauville #Rouen #Lubrizol pic.twitter.com/r7B096J7SF — Force Rouge (@LauryneGirot) September 26, 2019

A 60km de rouen environ, il pleut ca.

Les autres communes, c est "secondaire".#Rouen#Lubrizol pic.twitter.com/lNvlyP5qr1 — Handynamique (@Handynamique) September 26, 2019

La Chaîne Météo a également relayé des images de "pluie noire" photographiée dans un élevage de chevaux près de Buchy, à 35 km du site de Lubrizol. "Le nuage de fumée qui vient de l'incendie a laissé des traces d'hydrocarbures au sol", affirme France 3 Normandie dans un autre tweet, avec des images d'eau irisée sur les trottoirs.

#Pluie noire photographiée dans un élevage de chevaux près de #Buchy, à 35 km de l'incendie de l'usine de #Rouen #lubrisol. Les pluies vont cesser vers 18h dans cette zone. Crédit @élevage MyDarling pic.twitter.com/UvgtGFqeih — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 26, 2019

#Rouen #Incendie #Lubrizol #pollution trottoirs glissants, eau irisée : le nuage de fumée noire qui vient de l’incendie a déposé des traces d’ hydrocarbures au sol. pic.twitter.com/Kac68PXNdw — France 3 Normandie (@f3htenormandie) September 26, 2019

Dans l'attente d'analyses sur ces fumées et ces dépôts noirs, la préfecture a recommandé aux agriculteurs de "ne pas récolter leurs productions", de rentrer leurs animaux et de ne pas laisser ces derniers manger des aliments souillés par la suie. Les particuliers doivent, eux, éviter de consommer de légumes et fruits du jardin "qui ne pourraient être épluchés ou lavés de façon approfondie".