DIRECT. "L'Etat n'a rien à cacher" : Agnès Buzyn se dit favorable à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'incendie de Lubrizol

: "Des parlementaires veulent une enquête parlementaire et je trouve ça très bien. L'Etat n'a rien à cacher et les autorités n'ont rien à cacher. Je ne sais même pas quel serait l'intérêt des autorités sanitaires de cacher des choses. C'est très bien une enquête parlementaire."



"Nous sommes obligés d'évaluer trois types de risques : les produits inhalés, les produits au contact et les produits qui seront éventuellement ingérés, explique-t-elle par ailleurs sur France Inter. Ce ne sont pas forcément les mêmes produits et les mêmes toxicités." <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> FRANCE INTER

: La ministre de la Santé Agnès Buzyn est favorable au principe d'une enquête parlementaire après l'incendie de l'usine Lubrizol. "C'est très bien, ça permet de montrer ce qu'on a fait", explique-t-elle sur France Inter.

: Bonjour @Faustine. La liste complète des produits présents dans l'usine a été publiée hier soir. Elle est disponible à cette adresse sur le site de la préfecture (dix produits dans l'entrepôt 5, pdf). Vous trouverez également la nomenclature de ces produits et les 479 fiches de sécurité, qui recensent notamment les risques en cas de combustion.

: Peut-on voir la liste des produits détenus dans l’usine ?

: En 2010, un arrêté préfectoral avait demandé à l'industriel de bâtir un mur couvre-feu à un endroit précis, selon le site Mediapart. Mais cet ouvrage, poursuit le site, n'était toujours pas érigé en 2016. La ministre répond à franceinfo qu'elle n'est "pas capable" de dire si le mur était bien présent lors de l'incendie de Lubrizol. Elle rappelle qu'en 2017, ses services avaient mis en demeure l'industriel pour qu'il révise son système de sécurité anti-incendie.

: "Dès qu'on a pu, on a rendu publique cette liste. On est sur un site classé, sur lequel il y a un certain nombre de produits. On a des arrêtés qui autorisent ces sites, où on a tous les produits possibles sur le site avec les quantités maximales. Ces arrêtés ne sont plus publics depuis les attentats pour éviter de mettre sur la place publique les produits qui peuvent être contenus dans ces sites. On a mis une pression très forte sur l'industriel pour avoir cette liste."



La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, revient sur la publication des produits contenus sur le site de Lubrizol. Elle assure sur franceinfo que le gouvernement a mis une "pression très forte" sur l'industriel pour obtenir les données. "On a cherché les dioxines, on attend encore les résultats. On les aura progressivement d'ici vendredi", ajoute-t-elle encore.

: Les autorités ont publié la liste des produits qui ont brûlé sur le site de Lubrizol. La députée Delphine Batho, de son côté, estime qu'il reste trop de zones d'ombre et réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire. Le député LFI Eric Coquerel avait déjà formulé une telle demande.



: Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Rouen pour réclamer des explications après l'incendie de l'usine Lubrizol. "On attend toujours des réponses à nos questions, on voudrait savoir ce qu’il y avait dans les fûts", m'a expliqué une participante. Je vous raconte l'ambiance sur place.







: Voici pour les opérations menées directement sur le site. La préfecture n'a pas précisé la suite des opérations, une fois que les fûts endommagés auront été évacués.

: Bonjour à vous. Un spécialiste de l'élimination des déchets industriels s'est rendu sur place hier en début d'après-midi, explique la préfecture. Une tente fermée (55 x 25 mètres) sera installée sur la zone et "mise en dépression" pour que les flux d'air soient dirigés vers l'intérieur. Les fûts seront déplacés "dans une benne appropriée en les manipulant avec une pelle à pinces". Des brumisateurs d'eau seront installés autour de la tente pour "intercepter les éventuelles molécules odorantes résiduelles".

: On parle de 160 fûts qu’il faut évacuer mais savons-nous ce qu’ils vont de venir ? Ne vont-ils pas être entreposés loin des yeux mais pas plus sécurisés ?

: La Croix évoque également le climat de suspicion qui règne parfois sur place. Une "défiance qui vient de loin", analyse le quotidien.





: "Le malaise persiste, l'Etat joue la transparence", écrit Le Figaro, après la manifestation de Rouen et la publication des analyses. "Face aux accusations d'opacité, l'exécutif tente de corriger le tir".





: Ce matin, la presse revient encore largement sur la situation à Rouen. "Sortir du brouillard", titre Libération, alors que la population nourrit parfois des inquiétudes.







: Voici les principaux titres ce matin :



Il n'y a pas de "risque avéré" lié à l'amiante dans l'air, selon les premiers relevés réalisés après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Par ailleurs, "160 fûts en état délicat" doivent encore être évacués du site industriel, a annoncé le préfet.





Quelque 2 000 manifestants, dont plusieurs parlementaires, ont réclamé la vérité sur l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Plus d'une quarantaine de plaintes ont été déposées après l'accident.



