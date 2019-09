DIRECT. Incendie de Lubrizol à Rouen : la justice élargit son enquête à la mise en danger d'autrui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROUEN

: Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité à 16 heures :



Au moins deux personnes ont décidé de porter plainte contre X, trois jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, selon les informations de France Bleu Haute-Normandie. Le préfet tiendra une nouvelle conférence de presse à 17 heures.



Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus lundi pour la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac. Parmi eux : le président russe, Vladimir Poutine, les présidents italien, Sergio Mattarella, et congolais, Denis Sassou Nguesso, ainsi que les Premiers ministres libanais, Saad Hariri, et hongrois, Viktor Orban.



Pierre-Ambroise Bosse au 800m, Renaud Lavillenie à la perche... C'est le moment de s'installer confortablement et de regarder les Français tout donner dans les Mondiaux d'athlétisme de Doha.



Le Japon a créé un exploit retentissant en renversant l'Irlande (19-12). Avec deux victoires en deux matchs, les hôtes du tournoi prennent une bonne option sur la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.



: L'enquête judiciaire concernant l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, à Rouen, s'est élargie au chef de mise en danger d'autrui. Le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache, vien de l'annoncer dans un communiqué.

: L'eau stagnante dans les flaques d'eau, sur la table de jardin donne des couleurs jaunes, quel type de produit cela peut il bien être ?





: Sur les réseaux sociaux, ainsi que dans ce live, des habitants de la région de Rouen partagent des photos d'échantillons d'eau recueillis chez eux.

: Bonjour @Anne Au Nîmes et merci pour votre question (nous recevons énormément de commentaires et il n'est hélas pas toujours possible de répondre à tout le monde :)). Je vous invite à cliquer vers le lien menant à cette carte réalisée par mon collègue Robin Prudent : vous y trouverez la liste complète des sites classés Seveso en France.





: Cela fait plusieurs fois que je pose cette question : combien d'entreprises, d'usines classées Seveso à Rouen et alentours ? Et en France? Merci d y répondre.

: "Pour moi, il reste beaucoup d’interrogations. Des accidents comme ça, ce sont de vrais drames collectifs. Mais personnellement, je sais que des accidents existeront toujours, ont toujours existé. Il faut avoir des PPRT (plans de prévention des risques technologiques) pour les éviter au maximum."



Interrogé par notre journaliste Fabien Magnenou, le maire de Rouen défend le travail réalisé au sein de l’usine Lubrizol, "une usine qui a contribué aux progrès environnementaux. Les voitures consomment moins d’essence, consomment moins d’huile, c’est grâce aux additifs de Lubrizol. On ne raye pas d’un trait de plume une usine comme ça."

: Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, demande la remise en place de la cellule médico-psychologique pour les habitants de la commune. Elle l'affirmait ce matin sur Twitter.

: Bonjour . Dans la Somme, certains habitants ont été incommodés par l'odeur nauséabonde, d'autres dans l'Oise et l'Aisne ont même trouvé semble-t-il des résidus d'hydrocarbures, selon France 3 Hauts-de-France. Cependant, nos confrères rapportent que la préfecture de l'Aisne ne confirme pas la présence de résidus liés à l'incendie de Rouen et précise que les pompiers et les gendarmes n'ont pas été sollicités dans des cas de personnes incommodées.

: Bonjour, que ce soit pollué c’est certain, que ce soit toxique, les analyses le diront. Par contre on parle de Rouen et de ses alentours mais jusqu’où s’est propagé le nuage de fumée. Je suppose que d’autres régions ont été touchées non ?

: Voici un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité à midi :







Le Japon a créé un exploit retentissant en renversant l'Irlande (19-12). Avec deux victoires en deux matchs, les hôtes du tournoi prennent une bonne option sur la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.



Abandon en masse lors du marathon féminin, athlètes en colère... A Doha (Qatar), où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme, les conditions de chaleur extrême viennent troubler déjà la compétition, qui a débuté hier.



• Cette année, la Techno Parade est dédiée à la mémoire de Steve Maia Caniço, jeune homme de 24 ans disparu pendant la Fête de la musique en juin à Nantes après une intervention policière controversée et retrouvé noyé dans la Loire. Les participants ont rendez-vous à midi quai François Mitterrand, à Paris.



: Pour motiver cette plainte contre X, l'avocat se repose notamment sur l'article 222-19 du Code pénal :



• le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.



• Un deuxième article du Code pénal prévoit que le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

: Bonjour. Si nous ne connaissons pas l'identité des personnes (elles sont au moins deux, selon France 3 Normandie) qui ont porté plainte contre X après l'incendie de l'usine Lubrizol, l'avocat Jonas Haddad a assuré avoir été contacté par des particuliers ainsi que par des entreprises. Les infos dont nous disposons pour l'instant se trouvent dans cet article.

: Bonjour. Auriez-vous des précisions sur les personnes qui ont porté plainte contre l'usine classée Seveso à Rouen ? Ce sont des avocats ? Des militants d'associations écologistes ? De simples citoyens Rouennais ?

: Sur Facebook, nos confrères de France 3 Normandie publient une photo d'un des camions de pompiers qui est intervenu sur le site de l'incendie de l'usine Lubrizol. Ce dernier est couvert d'hydrocarbures.





: Bonjour @anonyme. Nous ne disposons pas de nouvelles informations. Cependant, le préfet organise une conférence de presse à 17 heures afin de faire un point sur les suites de l'incendie à l'usine Lubrizol. Nous la suivrons bien sûr dans ce live.

: Bonjour Franceinfo, beaucoup de gens ont quitté la ville, mes parents se dirigent vers la mer pour trouver de l'air frais. Mais les gens restent inquiets. Savez-vous si des analyses de toxicité plus détaillées vont être publiées dans la journée ? Merci

: "Recherches et propositions d'hébergements". Un groupe Facebook a vu le jour afin de mettre en contact des personnes qui fuient Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol jeudi et de potentiels hôtes. Il compte déjà plus de 2 600 membres.

: Nous vous le disions plus tôt, les agriculteurs de la région de Rouen demandent des précisions sur les substances tombées sur les pâturages et champs après l'incendie de l'usine Lubrizol. Stéphane Donckele, responsable de la FDSEA de Seine-Maritime et agriculteur à Catenay s'est exprimé devant les caméras de France 2.



: Bien sûr, "l'inquiétude" s'affiche également en une de Paris-Normandie.







: L'incendie de l'usine Lubrizol fait la une de Libération ce matin. Le quotidien aussi se fait le relais d'une population qui "attend, enfin, des réponses."









: Pourquoi l’Etat ne déclare pas la Une catastrophe technologique suite à l’incendie de Lubrizol ?Nos maisons sont souillées, nos agriculteurs ne peuvent plus travailler...

: On se moque de nous. Comment les agriculteurs vont dépolluer leurs champs? Avec une lingette ?

: Hier gros nettoyage du portail , toboggan et salon de jardin souillés par le nuage de combustion d hydrocarbure de Lubrizol. Des gants, de l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, pour aider à dégraisser, tout est parti facilement. Je pense que malgré la pollution effective, il ne faut trop s angoisser, je me serais plus inquiétée si l incendie avait touché Paluel.

: Odeur "très entêtante" entraînant parfois des vomissements, galettes d'hydrocarbures sur la Seine, agriculteurs en plein désarroi : l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, classée Seveso, est éteint mais continue d'inquiéter, malgré la mobilisation du gouvernement pour rassurer. Dans les commentaires, des habitants de la région témoignent.

: Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin :







Les Rouennais sont inquiets. Après l'incendie de l'usine Lubrizol, ils font part de leur sentiment à notre envoyé spécial sur place, Fabien Magnenou. Hier soir, les dirigeants de l'entreprise ont témoigné de leur "embarras" face à la pollution causée par l'accident.



La France a été éliminée de l'Euro de volley par la Serbie, après une demi-finale renversante (3 sets à 2). Les Tricolores affrontent la Pologne pour la médaille de bronze aujourd'hui à 18 heures.



Huit personnes cagoulées et habillées en noir ont attaqué la prison de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle), hier soir. Ils ont cassé la vitre de sécurité de la prison à coups de marteau et lancé des fumigènes, avant de taguer le mur du centre pénitentiaire.



Une minute de silence sera observée lundi à 15 heures dans les administrations et les écoles. Voici le détail des cérémonies et hommages prévus, après la mort de l'ancien président de la République.