DIRECT. Incendie de l'usine Lubrizol : trois ministres se rendent à Rouen pour créer un "comité pour la transparence"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROUEN

: A 9 heures, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi :



L'Etat et le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux ont trouvé un accord avec l'entreprise Lubrizol, qui va indemniser quelque 450 agriculteurs victimes de l'incendie de son usine chimique à Rouen (Seine-Maritime). Ce fonds de solidarité sera d'au moins 50 millions d'euros.



: "Il faut absolument que les agriculteurs puissent continuer à vivre, c'est pourquoi des avances vont être faites et que cette convention entre Lubrizol et le Fonds d'aide sociale et environnementale pour les agriculteurs va avoir lieu", s'est félicité Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, invité sur France Bleu Normandie.

: "Vomissements, maux de tête… Je ne pouvais plus respirer." Angèle rentre de l'hôpital où elle a passé quatre jours sous oxygène. Elle est asthmatique. Sa maladie était stabilisée depuis un an mais après l'incendie de l'usine Lubrizol, son état de santé s'est vite dégradé. Elle habite à Darnétal, dans l'agglomération rouennaise. Benjamin Illy l'a rencontrée.



: "L'accord avec Lubrizol, aujourd'hui, c'est que Lubrizol définit un fonds de solidarité. 450 éleveurs sont concernés – ce sont les producteurs laitiers qui ont dû jeter le lait qui était produit chaque jour – mais nous irons bien plus loin que ça. Le nombre d'exploitations impactées par le sinistre, c'est 3 800 aujourd'hui."



Le président du Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE) explique à franceinfo qu'un certain nombre d'autres agriculteurs – notamment ceux qui font de la vente directe – sont durement touchés parce qu'ils ont perdu complètement leur marché et même perdu des clients.





: On débute par un premier point sur l'actualité :



