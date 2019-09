La photo a été de nombreuses fois partagées sur les réseaux sociaux et fait un lien entre l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime) et la mort des deux volatiles.

Depuis vendredi 27 septembre, une photo de deux oiseaux morts est exhibée par de nombreux internautes comme la preuve de la toxicité des fumées issues de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Elle provient du site Roueninfo.fr qui titre : "Rouen : des oiseaux morts retrouvés sur les quais." L'article avait été partagé plus de 1 000 fois sur Twitter et comptait plus de 31 000 partages sur Facebook en fin d'après-midi.

>> Au lendemain de l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, les habitants s'inquiètent

L'auteur des photos, qui les a transmises à Roueninfo.fr, a fait cette découverte en se rendant à son travail dans la matinée. Ce serveur dans un bar s'inquiète de savoir si un lien existe entre les fumées de l'incendie et ces deux oiseaux retrouvés morts. Son lieu de travail, sur les quais, se trouve à 1,2 km à vol d'oiseau du site de Lubrizol.

L'auteur des photos plus aussi catégorique

Contacté par franceinfo, le jeune homme a tout de suite minimisé les faits : "Je ne pense pas que ça soit à cause de l'incendie." Il explique ensuite que les deux petits pigeons sont peut-être bien tombés d'un nid qui se trouvait juste au-dessus, sur une poutre. Il reconnaît être allé un peu vite en besogne dans ses conclusions.

Contacté par France 3 Normandie, l'administrateur du site Roueninfo.fr a reconnu avoir publié cette photo "après avoir été contacté par un instagrammer", sans avoir vérifié ni son origine, ni sa date de prise. Il n'y a aucune certitude sur la cause de la mort des deux oiseaux, mais en attendant beaucoup d'internautes ont fait le lien avec l'incendie.