Incendie d'Aubervilliers : un policier témoigne

Julien ne parvient pas à chasser les images de l'incendie de son esprit. Le 19 août dernier, il faisait partie des trois brigades de police arrivées sur place à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La simple patrouille s'est transformée en quelques secondes en mission de sauvetage. "C'est une scène de guerre, détaille-t-il. Quand on arrive, on voit les enfants inanimés, brûlés (...) et on voit les gens s'asperger d'eau parce qu'ils sont brûlés. Les images resteront gravées à jamais."

Un acte de bravoure

Dimanche 19 août, aux alentours de 19 heures, une quinzaine de personnes sont retenues prisonnières dans les combles d'une supérette. Les policiers se sont engouffrés dans le brasier sans protection. "On peut commencer à entendre des crépitements, décrit Julien. Puis, une explosion, des flammes à hauteur d'homme." Alors qu'ils doivent rebrousser chemin, des policiers prennent le risque d'escalader le toit. Un geste de bravoure salué par la commissaire d'Aubervilliers. La hiérarchie réclame une récompense pour les policiers.

Le JT

Les autres sujets du JT