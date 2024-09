Incendie aux abords de Narbonne : 160 pompiers encore mobilisés toute la nuit "pour éviter qu'il y ait des reprises", indique le sous-préfet de l'Aude

Le feu qui s'est déclaré mardi ne progresse plus.

Un incendie, déclaré mardi 10 septembre aux abords de Narbonne dans l'Aude, a brûlé 70 hectares, a indiqué sur franceinfo Rémi Recio, le sous-préfet de Narbonne. Au plus fort de cet incendie, 400 pompiers ont été mobilisés, il reste sur place "160 personnels des pompiers", a détaillé Rémi Recio. Le feu ne progresse plus mais les pompiers vont effectuer des "rondes autour de toutes les maisons concernées afin qu'il n'y ait pas de risques de reprise" et "pour s'assurer d'une nuit en toute sécurité".

Un pompier incommodé par les fumées

"Il n'y a pas eu de blessés dans la population civile", précise le sous-préfet, mais "un pompier a été incommodé par les fumées. Une maison entièrement détruite, quatre autres ont été endommagées" et "trois véhicules ont brûlé". On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie, ce sera le travail de la justice. Le procureur de Narbonne va diligenter "une expertise technique pour dégager les responsabilités pénales qui pourraient en découler".

Le vent soutenu explique le maintien d'une surveillance

L'incendie a eu lieu dans les Hauts de Narbonne, "un quartier très urbanisé qui jouxte le centre de l'agglomération. Il y avait un vent d'ouest et des rafales à 75 km/h" qui attisaient le feu. Dans la soirée, il reste encore "des rafales à 50 km/h, ça reste un vent soutenu, c'est la raison pour laquelle, nous maintenons un dispositif de surveillance et d'extinction du feu" qui mobilise les 160 pompiers sur place. Les moyens aériens qui comprenaient quatre Canadairs, deux avions Dash et un hélicoptère Puma ont arrêté leurs rotations à 20h30, mardi.