VIDEO. Incendie au Portugal : le sentiment d'abandon des habitants

Au Portugal, la colère monte au centre du pays. Les habitants se sont sentis abandonnés face aux flammes. Sur des hectares et des hectares, des flancs de collines carbonisés. Les forêts d'eucalyptus, extrêmement inflammables, ont servi de combustibles idéaux à ce gigantesque incendie, sans doute d'origine criminelle. Il a traversé à grande vitesse plusieurs villages, frappant ici et là des vieilles bâtisses, fermes et maisons habitées.

Une politique d'abandon

Pour Francisco, les dégâts sont le résultat d'une politique d'abandon de cette région située à deux heures de Lisbonne. "C'était une bombe. Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle explose. Ça s'est déjà passé dans la région il y a deux ans, donc il fallait bien que ça arrive ici, parce qu'ici tout est à l'abandon et personne n'a rien fait après les incendies", lance, très mécontent, l'habitant de la région sinistrée. Même sentiment d'abandon chez Hélène, avec la force du désespoir, elle arrose ses pieds d'olivier, pour tenter de sauver ce qui peut l'être.

