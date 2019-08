Incendie à Grande Canarie : des milliers d'hectares partis en fumée et des centaines d'évacuations

Des flammes de 50 mètres de haut menacent les hameaux des collines escarpées de Grande Canarie, en Espagne. Une température de 38 degrés accompagne les vents violents. Pour les 1 000 secouristes qui essaient depuis samedi d'empêcher l'extension de l'incendie, en vain, c'est la configuration la plus mauvaise. Dans ce secteur du nord de l'île, placé parc naturel, la végétation est dense et les flammes semblent hors de contrôle.

Déjà 6 000 hectares brulés et près de 9 000 personnes évacuées

Les habitants sont abasourdis par ce sinistre. C'est l'un des plus violents incendies qu'ils ont connu. "On m'a dit de partir de chez moi parce que le feu descendait vers ma maison. Il y avait beaucoup de fumée et surtout il faisait très très chaud", témoigne une sinistrée. "Il a fallu partir parce que les flammes prenaient des dimensions phénoménales. Des arbres qui brûlent, qui claquent. Le bruit que ça fait, c'est incroyable", raconte par téléphone Jean Morejon , un résident français.

