Hérault : un important incendie près de Sète brûle 300 hectares, plusieurs habitations évacuées

Dans l'Hérault, deux incendies se sont déclenchés simultanément dimanche. Ils sont désormais fixés. Le plus important, situé à Loupian, a brûlé 300 hectares. Quatre canadairs et 300 sapeurs pompiers sont mobilisés.

Deux incendies se sont déclenchés simultanément dimanche 8 septembre en début d'après-midi dans l'Hérault. Le foyer le plus important, sur la commune de Loupian, a brûlé 300 hectares et mobilisé 400 sapeurs-pompiers et 4 Canadair, selon les pompiers contactés par France Bleu Hérault. Le second, à Aumes,

Le feu a détruit une habitation, 4 à 5 mas ont été brûlés mais il n'y a pas de victime, affirme le SDIS 34. Un second incendie, à Aumes, a brûlé 100 hectares de pinède, mais aucune habitation n'a été touchée. Au total, 250 pompiers sont mobilisés. Ces deux incendies "sont fixés" depuis le début de soirée.

"Une surveillance sera observée toute la nuit", affirme Jérôme Bonnafoux, chef du groupement des relations institutionnelles au SDIS 34 à franceinfo. "Les habitations sur les hauts de Bouzigues ont été protégées", rapportent les sapeurs-pompiers, qui ont procédé à plusieurs centaines d'évacuations. Les personnes sont regroupés au niveau de la caserne de Bouzigues.

L'autoroute A9 coupée

Les flammes ont traversé l'autoroute A9, toujours coupée dans les deux sens de circulation entre Agde et Sète, à hauteur de Loupian. Plusieurs kilomètres de bouchon se sont formés en fin de journée. Les passagers des véhicules coincés ont été progressivement évacués par les barrières de sécurité. Vinci Autoroutes conseille de sortir à Sète en direction de l'Espagne et à Agde en direction d'Orange pour contourner la difficulté sur l'A9.