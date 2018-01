Grièvement brûlées, deux ourses ont été soignées grâce à de la peau de poisson

Les incendies qui ont ravagé la Californie le mois dernier n’ont pas épargnés les animaux. Deux ours ont été grièvement brûlées et il fallait les soigner au plus vite pour que l’une d’entre elles puisse mettre bas dans la nature.