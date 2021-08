Grèce : le lourd bilan des incendies

Les conséquences du réchauffement climatique sont nombreuses : inondations en Belgique et en Allemagne le mois dernier, canicule ou encore incendies qui ont frappé une partie de l’Europe… En Grèce, l’heure est à l’accalmie, mais le bilan des incendies est dramatique. Le journaliste Alban Mikoczy était en direct d’Athènes pour le 19/20, lundi 9 août. Au bout de 12 jours de combat, les pompiers ont réussi à maîtriser la situation, bien aidés par les conditions climatiques.

Les foyers maîtrisés

"Les conditions climatiques sont meilleures, il y a moins de vent et surtout il fait moins chaud, il n’a fait que 35 degrés (…). Les pompiers ont réussi à maîtriser les principaux foyers, et au nord d’Athènes, il n’y a plus de feu du tout." Néanmoins, "70 000 hectares sur l’ensemble du pays ont été parcourus, et il y a des centaines de Grecs qui se retrouvent ce soir sans logement", a ajouté le journaliste. Un coup dur pour le pays qui a déjà une économie fragile et affronte de graves difficultés.