Grèce : le bilan des incendies monte à 79 morts

Les pompiers poursuivaient leurs recherches d'éventuels disparus mercredi matin, dans des maisons et voitures brûlées de l'est d'Athènes (Grèce).

Le bilan des feux meurtriers en Grèce s'alourdit, mercredi 25 juillet. 79 personnes sont mortes dans ces incendies, a annoncé le service des pompiers, mercredi matin. Ces derniers poursuivent leurs recherches d'éventuels disparus dans des maisons et voitures brûlées de l'est d'Athènes, ravagé par les flammes.

Les pompiers continuent notamment de fouiller les cendres dans la petite ville balnéaire de Mati, et à Kokkino Limanaki, un quartier de la ville portuaire de Rafina, situé à quelque 40 km d'Athènes.

L'est de la région de l'Attique a été dévasté, lundi, par un feu, dont le bilan dépasse désormais les 77 morts des incendies dans le Péloponnèse et sur l'île d'Eubée, en 1977. L'incendie a éclaté sur le mont proche de Pendeli, et s'est ensuite propagé à une grande vitesse, en raison de vents de 100 km/h. Il a brûlé plusieurs centaines d'habitations.