À Mati, les habitants comptent leurs morts. Quelles sont les causes de ces incendies ? La piste criminelle est-elle envisagée ? En duplex, Hugo Puffeney fait le point. "Rien n'est encore certain, mais la suspicion est grande ici en Grèce. Car rendez-vous compte, 15 départs simultanés de feu dans trois zones très éloignées de la Grèce. Cela fait penser au passé du pays, avec ses incendies provoqués par la spéculation immobilière", raconte le journaliste.

Un passé douloureux et des enquêtes ouvertes

Il s'agissait de brûler des terrains non constructibles pour les rendre constructibles. "En tout, cela agace beaucoup les Grecs et leur gouvernement qui n'hésite pas à le dire publiquement", poursuit Hugo Puffeney. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et l'État a demandé des drones aux États-Unis pour détecter d'éventuelles activités illégales. "Signe peut-être que les lignes sont en train de bouger en Grèce, après ces incendies historiquement meurtriers", conclut le journaliste.

