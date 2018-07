Grèce : des incendies aux portes d'Athènes

La région de l'Attique est ravagée par de violents incendies depuis le lundi 23 juillet. "La situation à Mati (Grèce) est plutôt sous contrôle", rapporte le journaliste Hugo Puffeney, en direct sur place. Les pompiers sont intervenus toute la journée. Ils ont réussi à éteindre la plupart des foyers de feu. Ce sont désormais les secouristes qui prennent le relais.

Plusieurs villages évacués

"Nous les avons vu passer dans les rues quand nous sommes arrivés à Mati ce soir", poursuit le journaliste. Ils distribuent de nombreuses bouteilles d'eau, un peu de nourriture, pour que les habitants passent une nuit un peu moins difficile. "Ça c'est la situation à l'est, ici à Mati", précise Hugo Puffeney, ajoutant qu'à l'ouest de la Grèce, en revanche, en Corinthe, les feux sont encore importants. Les pompiers et les autorités ont même dû évacuer plusieurs communautés, plusieurs villages, menacés par les flammes avec un vent très tourbillonnant, "pour que le bilan meurtrier de ces incendies, plusieurs dizaines de victimes, ne s'alourdisse pas encore un peu plus", précise le journaliste.

