Grèce : Athènes menacée par l’arrivée des feux ?

La Grèce est touchée par des incendies depuis plusieurs jours. Vendredi 6 août à Kryoneri, les habitants s’activent eux-mêmes pour aider les pompiers à repousser les flammes qui menacent leur maison. Dans le ciel, canadairs et hélicoptères s’activent pour maîtriser les nombreux départs de feu. Cette ville est située à 30 kilomètres de la capitale Athènes. Deux personnes ont perdu la vie, une dizaine sont blessées, légèrement brûlées. Au total, pour la seule région d’Athènes, ce sont plus de 1 200 hectares qui sont partis en fumée. Dans le pays, une cinquantaine de feux seraient toujours actifs.

"57 foyers sont toujours actifs à travers le pays"

Vendredi 6 août, il est compliqué de savoir si la situation est sous contrôle ou non. En duplex depuis Athènes, la journaliste de France Télévisions Alexia Kefalas explique que "57 foyers sont toujours actifs à travers le pays. Les flammes sont attisées par des vents de plus en plus violents." Selon les dernières prévisions météorologiques concernant Olympie, la ville pourrait connaître des vents qui seraient "toujours aussi violents d’ici la fin de la semaine."