Grande Canarie : un incendie provoque l'évacuation d'habitants et de touristes

À Tejada, en Espagne, déjà plus de 1 500 hectares sont partis en fumée. L'incendie fait rage depuis samedi 10 août dans l'île de Grande Canarie. Dans les airs, 13 avions et hélicoptères luttent encore contre la tête du feu toujours menaçante. Au sol, 250 restent mobilisées, même si au soir du lundi 12 août l'incendie semble davantage maîtrisé.

Habitants et touristes évacués

"Cette nuit c'était un désastre, on a dû nous évacuer et maintenant on nous a mis ici. Mais, je ne sais pas ce qu'il en est de notre maison. Heureusement, cet enfer prend fin. Parce que c'est un vrai enfer !", témoigne une habitante de la région sinistrée. Un feu d'abord sous contrôle hier qui reprend de plus belle cette nuit, attisée par un vent soudain. La Guardia Civil doit intervenir et prévenir chaque habitant. Il y a urgence, un petit village est encerclé par les flammes.

