Gard : "Nous avons vidé la totalité des casernes du département" pour lutter contre les incendies, affirme le lieutenant-colonel des pompiers

Les pompiers du Gard continuent de lutter contre plusieurs incendies, vendredi 8 juillet, dont le plus important à Bordezac. Tous les engins et les soldats du feu du département sont mobilisés.

"Nous avons vidé hier la totalité des casernes de pompiers du Gard", a expliqué ce vendredi 8 juillet sur franceinfo le lieutenant-colonel des pompiers du Gard Eric Agrinier, alors que le département subit depuis ce jeudi de violents incendies. Le feu le plus important est celui de Bordezac, qui a déjà détruit 620 hectares de végétations depuis jeudi après-midi. "Ce feu progresse toujours et n'est pas fixé", a-t-il décrit.

franceinfo : La situation est-elle inquiétante en ce moment ?

Lieutenant-colonel des pompiers du Gard Eric Agrinier : Elle est moins inquiétante compte tenu du fait que le feu ne menace plus les villages de Bordezac et de Bessèges, comme cela a été le cas pendant plusieurs heures hier en fin d'après midi, notamment. Toutefois, ce feu est loin d'être terminé. Les Cévennes sont magnifiques mais très escarpées, avec très peu d'accès, ce qui complique l'action des secours. Il y a un certain nombre de kilomètres de lisières qui sont encore en propagation libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompiers encore en contact. Ce feu progresse donc encore et n'est toujours pas fixé. Nous avons les moyens aériens qui travaillent depuis le lever du jour qui sont venus à nouveau nous renforcer. Nous avons une situation qui est extrêmement complexe avec une sécheresse établie depuis plusieurs jours et puis surtout un vent très fort qui va rester très actif aujourd'hui.

Etes-vous là face à une situation exceptionnelle ?

Tout à fait. Nous avons vidé hier la totalité des casernes de pompiers du Gard. Il n'y avait plus un seul engin disponible dans aucune de nos casernes. C'est une situation qui relève de l'exceptionnel. Nous avons eu entre 11h30 et 20h une trentaine de départs de feu différents. Les véhicules étaient engagés sur un feu et dès qu'il était terminé, nous engagions le véhicule sur un autre feu. Ça n'arrête pas.

Est-ce que vous savez pourquoi et comment sont partis ces feux ?

Pour certains, oui, On a eu quelques quelques explications, notamment pour deux ou trois feux de voiture. D'autres feux sont liés à des travaux qui ont généré avec des étincelles, notamment des débroussailleuses. C'est la raison pour laquelle on rappelle systématiquement ces interdictions. Il faut vraiment faire appel à la citoyenneté, au civisme des gens. Il faut impérativement respecter les consignes de sécurité, ne pas fumer, ne jamais allumer un feu. Dans ces conditions, ne pas effectuer des travaux qui peuvent générer des étincelles. Cela peut générer des catastrophes comme hier.