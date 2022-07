Gard : ce que l'on sait du mégafeu de forêt qui ravage le massif des Cévennes

Plus de 620 hectares ont été ravagés par les flammes en 24 heures. Selon les pompiers, il faudra "plusieurs jours" pour éteindre l'incendie.

L'incendie est "fixé", mais encore loin d'être éteint. Un mégafeu s'est déclaré jeudi 7 juillet dans le nord du Gard, menaçant "des milliers d'hectares" de forêt, selon la préfecture. Les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre, vendredi après-midi, pour venir à bout des flammes qui ont menacé les villages de Bordezac, Bessèges et Gagnières. Franceinfo fait le point sur la situation.

Plus de 600 hectares brûlés mais aucune maison détruite

Ce mégafeu, attisé par des vents violents, s'est déclaré jeudi vers 17 heures dans le village de Bordezac, en bordure de l'Ardèche. Très virulent, l'incendie a rapidement "pris de l'ampleur", avec 10 kilomètres de lisière active dans la soirée, selon la préfecture. "Ça a vraiment brûlé. Ce sont des pins maritimes, très combustibles. Demain [vendredi], ce sera un spectacle de désolation" dans le massif des Cévennes, a prévenu le sous-préfet, Jean Rampon, dans la nuit.

#incendie dans le Gard : les premières images de la forêt de #Bordezac ravagée par le "méga-feu" qui ravage les Cévennes gardoises. pic.twitter.com/lO1QUQIw2I — France 3 Occitanie (@F3OccitanieLR) July 8, 2022

Depuis le village de Bessèges, de grands panaches de flammes étaient visibles jeudi soir sur trois collines assez distantes les unes des autres. La colonne de fumée, très impressionnante, était visible depuis la sortie de Nîmes, à plus de 50 kilomètres de là.

En moins de 24 heures, le feu a consumé plus de 620 hectares de végétation, ont annoncé les pompiers vendredi midi. Mais malgré la violence des flammes, seuls un garage et une construction rurale ont été détruits, rapporte France 3 Occitanie.

Deux villages sauvés par les pompiers

Jeudi soir, le hameau de Bordezac a été sauvé "in extremis" par les pompiers, selon le sous-préfet. Au milieu de la nuit, une centaine de personnes ont dû quitter leurs maisons et gagner des hébergements de fortune, trouvant par exemple refuge dans le restaurant d'une commune voisine. Ils ont pu être relogés dans la soirée chez des habitants.

Le petit village de Gagnières a, lui aussi, été fortement inquiété jeudi. Mais l'action de pompiers qui rentraient d'une mission et se sont retrouvés les premiers sur les lieux a permis de protéger les habitations. "Ils ont allumé un contre-feu", sauvant "beaucoup de maisons", a expliqué à franceinfo le maire, Olivier Martin. Cette technique consiste à brûler préventivement un secteur, pour priver l'incendie de combustible.

"On a pu préserver l'essentiel et passer à côté d'un grand drame dont on ne mesure probablement pas toute l'ampleur." Olivier Martin, maire de Gagnières à franceinfo

"Je pense que le village de Gagnières a été sauvé grâce à ces quatre soldats du feu", a insisté l'édile de ce village de mille habitants, dont certains avaient été appelés à rester confinés chez eux dans la nuit de jeudi à vendredi, soulignant au passage l'importance de "conserver des casernes" de pompiers de proximité.

Près de 700 soldats du feu mobilisés

Quelque 680 combattants du feu, certains venant d'autres départements, luttaient encore contre les flammes vendredi, selon les pompiers du Gard. Vingt d'entre eux ont été légèrement blessés dans ces opérations, ont-ils ajouté.

Feu à Bordezac : 620 hectares de végétation détruits, 680 pompiers et 180 engins sont déployés sur ce sinistre dont 150 pompiers du Gard et 8 colonnes extra- départ venus en renfort. Des évacuations préventives dans les villages de Bordezac et Besseges, le feu est toujours actif. pic.twitter.com/9lOIBsngKv — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 8, 2022

Pour maîtriser cet incendie, les pompiers sont aidés de 180 engins et d'avions bombardiers d'eau. "Deux Dash Milan ont été engagés dès 6 heures" vendredi matin, rapporte France 3 Occitanie. "Ces avions peuvent transporter jusqu'à 10 000 litres d'eau et des produits pour retarder la progression des feux."

Une évolution "plus favorable" mais tout le Sud-Est en alerte

La préfecture du Gard a déclaré vendredi après-midi que l'évolution de la situation était "plus favorable, avec seulement quelques foyers de feu persistants". "Plus aucune habitation n'est menacée", s'était déjà félicité le sous-préfet quelques heures plus tôt. "La situation s'est stabilisée depuis ce [vendredi] matin et les largages aériens d'eau", a confirmé le maire de Gagnières.

Les pompiers ont annoncé avoir "fixé" le feu, vendredi vers 15 heures, rapporte France 3 Occitanie. Cela signifie qu'il ne progresse plus. "Avant de l'éteindre totalement, il faudra certainement plusieurs jours", ont toutefois prévenu les pompiers, alors qu'un fort Mistral continue de souffler.

Le département du Gard était en grande partie classé en vigilance rouge aux feux de forêt, vendredi, en raison de conditions météorologiques défavorables. "Afin de réduire le risque de nouveaux départs [de feux]", la préfecture a interdit "l'accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute autre forme de circulation, y compris piétonne, dans les forêts et garrigues de plus d'un hectare". La mesure est en vigueur de vendredi après-midi jusqu'à lundi soir.

Plus largement, c'est l'ensemble du sud-est de la France qui fait face à un fort risque d'incendies. Sur Twitter, la sécurité civile a recommandé une grande prudence jusqu'à dimanche "en raison d'un très fort danger d'incendies en zone méditerranéenne".