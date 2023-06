Finistère : près de 200 pompiers mobilisés sur un incendie de 5 hectares

Le feu s'est déclaré mercredi à Saint-Goazec, non loin des Monts d'Arrée, lourdement touchés par des incendies l'été dernier.

Un incendie s'est déclaré ce mercredi en fin d'après-midi à Saint-Goazec, dans le Finistère, indique ce jeudi France Bleu Breizh Izel. Il s'est déclaré non loin des Monts d'Arrée, lourdement touchés par des incendies l'été dernier.

Environ cinq hectares de végétation sont partis en fumée, le feu a été fixé mercredi soir à 22h45, mais les pompiers spécialisés sont restés sur place toute la nuit pour noyer notamment les lisières et d'importants moyens de luttes restent mobilisés ce jeudi matin.

Un hélicoptère en renfort

Jusqu'à 231 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'incendie qui menaçait jusqu'à 80 hectares, le feu étant attisé par le vent. Un hélicoptère bombardier d'eau en provenance de Bordeaux a été envoyé. L'appareil, un Puma, a pu effectuer huit largages jusqu'à 22h40. La circulation a dû être interrompue durant plus d'une heure sur la voie express entre Brest et Quimper, sur l'axe entre Croas Janus et Toul Ar C’haz.

Ce feu de forêt est le premier de cette envergure cette année dans le département, marqué par la sécheresse de la végétation couplée à du vent. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. L'été 2022 avait été marqué par des incendies historiques en Bretagne. Les feux avaient détruit plus de 2 000 hectares de végétation, soit environ 20% du site Natura 2000 des Monts d'Arrée (Finistère), le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France