Feux de forêts : pourquoi la France est moins touchée cette année ?

V. Rouxel, T. Maillet, L. Pekez, P. Caron, C. Brunet, C. Dechassey

En Grèce ou en Sicile, les incendies sont dévastateurs. La France est, elle, moins touchée, grâce à une bonne gestion des forêts et au nouveau plan d’action des pompiers, une stratégie mise en place pour éviter les mégafeux de 2022.

À La Teste-de-Buch et à Landiras (Gironde), 30 000 hectares de forêts partaient en fumée en 2022. Cette année, la France semble relativement épargnée. Mercredi 26 juillet, un feu s’est déclaré à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). En quelques heures, il est maitrisé. C'était la même chose à Marseille (Bouches-du-Rhône), où les pompiers étaient prépositionnés en cas de départ de feu. Près de 85 % des incendies sont stoppés avant qu’un seul hectare ne brûle.

Tout miser sur la rapidité

Les pompiers misent sur la rapidité. "Une attaque massive des feux naissants", précise le lieutenant-colonel Éric Agrinier. Contrairement à l’an dernier, les conditions météorologiques sont moins propices à des départs de feu. "On a eu des conditions plutôt humides à la fin du mois de juin et à la fin du printemps. En plus de cela, on n’a pas été concerné par la vague de chaleur", explique Pierre Huat, météorologue Weather Solutions. En parallèle, l’entretien des forêts permet de mieux comprendre la propagation des incendies.