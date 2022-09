Feux de forêts : 48 personnes soupçonnées d'être à l'origine d'incendies ont été interpellées cet été, annonce la gendarmerie nationale

Un total de 48 personnes soupçonnées d'être à l'origine de plusieurs incendies ont été interpellées durant l'été 2022, a annoncé la gendarmerie nationale à l'AFP, vendredi 23 septembre. La saison a été marquée par d'importants feux de forêt, notamment dans le Sud-Ouest, avec un record de surfaces brûlées.

Selon ce bilan provisoire de la gendarmerie, douze personnes ont déjà été condamnées pour des peines allant jusqu'à deux ans de prison. La plus lourde a été prononcée à l'encontre d'un jeune homme interpellé en août et reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. "Plus d'une dizaine" de personnes ont été placés en détention provisoire le temps de l'enquête, selon la gendarmerie. Parmi eux figurent un homme de 44 ans, mis en examen après avoir avoué avoir causé plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1 200 hectares en Ardèche, et un ancien pompier volontaire de 33 ans, qui sera jugé à Béziers pour deux incendies dans l'Hérault.

La gendarmerie saisie de la majorité des enquêtes

"On a des profils très variés, des jeunes, des mineurs, des retraités, tous les milieux sociaux sont représentés avec une majorité d'hommes", a expliqué à l'AFP la lieutenante-colonelle Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Certains ont "un profil psychologique plus faible, parfois des troubles mentaux". Les expertises médicales diligentées au cours des enquêtes doivent permettre de distinguer les pyromanes, qui mettent le feu pour satisfaire une pulsion, des incendiaires, dont l'acte répond à un mobile précis.

Chaque départ de feu (dont 90% sont causés par l'homme et 30% sont volontaires, selon l'Office national des forêts) fait l'objet d'une enquête judiciaire. En raison de son implantation en zone rurale, la gendarmerie a été saisie de l'écrasante majorité des dossiers 43 concernant les feux de forêt de l'été 2022, à l'exception notable de celui de l'incendie de la Teste-de-Buch (Gironde), confié à la police.

Les incendies ont déjà ravagé plus de 65 000 hectares de forêt en 2022, un record à ce stade de l'année depuis le début du recensement des données satellitaires en 2006, selon le Système européen d'information sur les feux de forêts (Effis). La Gironde a été particulièrement touchée, avec 30 000 hectares partis en fumée, dont plus de 21 000 pour le seul secteur de Landiras.