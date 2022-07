Eurozapping : les fortes chaleurs provoquent des incendies en Espagne et au Royaume-Uni

Partout en Europe, les fortes chaleurs et la sécheresse font des ravages. En Espagne, la reprise des incendies inquiète. Dans le nord et le centre du pays, des incendies très impressionnants ont été provoqués par des températures de 40° C en moyenne et un vent changeant. Des centaines d'habitants ont été évacués. "On est impuissant, on ne peut rien faire", confie un homme, très ému. Un pompier et un berger ont trouvé la mort dans ces incendies.

Un incendie à 30 kilomètres de Londres



En Italie, à Venise, les autorités locales encouragent les touristes à utiliser des gourdes pour boire, et non des bouteilles en plastique. Pour encourager cette pratique, la municipalité veut développer son réseau de fontaines d'eau potable. Au Royaume-Uni, les températures ont atteint des niveaux historiques, dépassant les 40° C. Conséquences : des plages bondées comme à Brighton, et des nageurs à Hyde Park, à Londres. À 30 kilomètres de la capitale, un incendie s'est déclenché, détruisant plusieurs habitations.