Eure : 1 440 hectares de terres cultivées et de forêts ont brûlé, une situation inédite pour le département

Plus de 1 000 hectares de terres et de forêts ont brûlé jeudi dans l'Eure, notamment à cause de la chaleur et des moissons.

Feu de champs en Eure-et-Loir, le 25 juillet 2019 (MAXPPP)