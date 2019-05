Etats-Unis : six morts dont quatre enfants dans un incendie à New York

"Notre travail est de sauver des vies, et cette fois nous n'avons pas pu", ont déploré les pompiers.

Le feu serait d'origine accidentelle. Six personnes, dont quatre enfants, ont péri mercredi 8 mai dans l'incendie d'un appartement dans une HLM de Harlem, selon les pompiers new-yorkais. Ces derniers ont été appelés dans cet ensemble de HLM datant de 1910 et composé de 40 bâtiments au nord de Harlem vers 01h40 du matin, 7h40 heure de Paris.

Tout l'appartement du 5e étage était déjà en feu, et les pompiers "se sont battus intensément pour éteindre l'incendie", a indiqué le chef des pompiers new-yorkais, Daniel Nigro, lors d'un point presse sur les lieux. "Quand ils ont atteint les chambres situées à l'arrière de cet appartement d'angle, ils ont trouvé six occupants décédés, quatre enfants et deux adultes. (...) Notre travail est de sauver des vies, et cette fois nous n'avons pas pu", a-t-il ajouté comme le rapporte le compte Twitter des pompiers.

When they reached the 2 rear bedrooms, they found 6 occupants of that apartment deceased, 4 children and 2 adults- #FDNY Commissioner Nigro earlier this morning from the scene of an all-hands fire at 2441 7 Ave in Manhattan. https://t.co/8ZVLBu9jxa (Photo Cred: @nycemergencymgt) pic.twitter.com/9JDByK9mxm — FDNY (@FDNY) 8 mai 2019

Les pompiers, qui ont déclaré l'incendie maîtrisé après un peu plus d'une heure et demi d'intervention par une centaine de soldats du feu, n'ont pas donné les noms ni les âges des victimes. Selon plusieurs médias (lien en anglais), les enfants avaient entre 3 et 11 ans.