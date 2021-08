États-Unis : la Californie à nouveau ravagée par des feux de forêt

Depuis le début de l'été, la Californie (Etats-Unis) fait face au plus grand feu de son histoire. Les flammes touchent le nord de Los Angeles et les alentours de San Francisco, jeudi 26 août.

La vallée au nord de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), s'est embrasée et de gigantesques feux se multiplient. 170 000 hectares ont déjà été brulés, jeudi 26 août. Autour de San Francisco, les habitants sont plongés dans un épais nuage de fumée, et doivent évacuer dans le brouillard. "Ce sont les arbres morts et secs qui font progresser le feu", explique un habitant.

Sauver les animaux

Un fermier tente d'éteindre le feu avec un simple tuyau d'arrosage. Une méthode dérisoire face au monstre de feu, mais il faut tenter à tout prix de sauver les animaux. Le vent a permis aux feux de se propager très rapidement. Une autoroute au nord de Los Angeles a dû être coupée. Les pompiers et avions bombardiers se relaient pour lutter contre les flammes. Depuis le début de l'été, la Californie fait face au plus grand feu de son histoire.