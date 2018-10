Essonne : 90 hectares détruits après un feu en forêt de Sénart

La tombée de la nuit et la végétation "très sèche et basse" complique la tâche des pompiers, a précisé la préfecture, mais "il n'y a pas de risque en terme d'habitations".

Au moins 90 hectares ont été détruits par le feu en forêt de Sénart, rapportent le parquet d'Evry et la préfecture de l'Essonne, mercredi 10 octobre. L'incendie, dont l'origine n'est pas encore connue, n'a pas fait de blessés.

Important feu en forêt de Sénart.

Le directeur de cabinet du préfet sur place auprès des équipes du @sdis91 et de la @PoliceNat91

Évitez d'emprunter la RN6 pic.twitter.com/YoLXr857MD — Préfet de l'Essonne (@Prefet91) 10 octobre 2018

Images impressionnantes du feu qui touche la forêt de Senart à @Montgeron91. Tout mon soutien aux pompiers du @sdis91 qui se battent avec courage pic.twitter.com/zxc9q2HiOy — François DUROVRAY (@durovray) 10 octobre 2018

Une enquête ouverte

Le feu s'est déclenché vers 17 heures, et une centaine de pompiers étaient toujours sur place après 21 heures pour tenter de "le contenir le plus rapidement possible", a indiqué la préfecture.

La tombée de la nuit et la végétation "très sèche et basse" complique la tâche des pompiers, a précisé la préfecture, mais "il n'y a pas de risque en terme d'habitations". Il n'est pas question pour l'heure de couper la nationale 6, voisine de cette forêt de grande banlieue parisienne.

"On ne sait pas si le feu est accidentel ou criminel, ni s'il y a eu un ou plusieurs départs de feu", a indiqué le parquet. Le commissariat de Montgeron est chargé des investigations.