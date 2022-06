Espagne : 2 000 personnes évacuées à cause d'un violent incendie

En Espagne, un immense brasier s'est formé à quelques kilomètres de la ville de Malaga, jeudi 9 juin. La montagne brûle, et les flammes avancent de 30 mètres par minute. La Costa del Sol est dévorée par un gigantesque incendie, comme en septembre dernier. Alors, c'est la peur au ventre que les habitants suivent ce combat. Trois pompiers ont été blessés.



2 000 personnes évacuées

L'incendie a débuté à la fin de l'après-midi du mercredi 8 juin, favorisé par les très fortes chaleurs. Des pics de température à plus de 40°C sont attendus. Pendant la nuit, l'incendie a pris de l'ampleur et plusieurs villages ont été évacués. Au total, plus de 2 000 personnes ont rapidement quitté leur logement. Parmi les personnes évacuées, il y avait des touristes et des Andalous. Dans la journée du 9 juin, le vent est tombé, mais les épaisses fumées ont compliqué le survol de la montagne.