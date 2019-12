EN IMAGES. Dans le sud-est de l'Australie, l'équivalent de la surface de la Belgique est parti en fumée depuis septembre

Les températures, qui ont atteint des records cette semaine, pourraient encore monter jusqu'à 47 °C dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

"Nous ne viendrons pas à bout de ces feux tant que nous n'aurons pas de véritables pluies." Le commissaire aux incendies de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, s'inquiète de l'intensité des incendies sur la partie sud-est de l'Australie. Au moins trois millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique, ont été détruits depuis septembre par les flammes.

La côte sud-est étouffe sous une vague de chaleur qui a déclenché des centaines de feux sur son chemin. Sydney, la plus grande ville du pays avec ses 5,2 millions d'habitants, est asphyxiée par la fumée des incendies qui font rage au nord, au sud et à l'ouest de la ville. Le pays est habitué aux incendies de brousse tous les ans, mais la précocité et la violence des sinistres cette année, accompagnés de températures très élevées, n'ont fait qu'accroître les inquiétudes. Ils ont également suscité des débats sur le changement climatique, qui touche particulièrement cette île continent.

Voici quelques images marquantes de ces incendies spectaculaires dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de l'Australie.