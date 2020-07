Asie : des forêts et des hommes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C’est une forêt subtropicale parmi les plus humides de la planète, et l’une des plus luxuriantes. Elle s’étend sur des milliers de kilomètres carrés au nord-est de l’Inde. On y trouve des ponts naturels : des immenses passerelles parfois suspendues à des dizaines de mètres de haut. Des racines d’arbres ont été déplacées pour façonner ces ponts. Les populations locales utilisent des arbres à caoutchouc dont les racines poussent à l’air libre et deviennent très malléables avec l’humidité.

En Indonésie, la forêt menacée par l’agriculture

Sur l’île de Bornéo (Indonésie), l’une des plus anciennes forêt tropicale de la planète est mise en danger par les incendies à répétition. Les protecteurs de cette forêt sont ces hommes embarqués sur ces pirogues : gardes-chasse, pompiers, et gardes-forestier. A la saison sèche, la plupart des incendies sont provoqués par les propriétaires qui déboisent pour faire place aux plantations d’huile de palme et de caoutchouc.

