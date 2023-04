Dispositif 2023 de lutte contre les incendies : "Ce renforcement des moyens était nécessaire, mais il ne sera pas suffisant", selon un spécialiste des feux de forêt

La présentation du dispositif 2023 de lutte contre les incendies peut permettre de "rassurer les sapeurs-pompiers et les élus" estime mercredi sur franceinfo Sébastien Lahaye, spécialiste des feux de forêt. Mais ce renforcement des moyens n'est pas "suffisant" selon lui.

"Ce renforcement des moyens était nécessaire, mais il ne sera pas suffisant", déplore mercredi 12 avril sur franceinfo Sébastien Lahaye, ancien pompier et coordinateur de projets européens autour de la gestion des feux, au lendemain de l'annonce par l'exécutif du dispositif 2023 de lutte contre les incendies. Ce plan gouvernemental prévoit notamment de renforcer les moyens aériens et de prépositionner dans le Sud-Ouest. Une mesure qui peut permettre, selon Sébastien Lahaye de "rassurer les services opérationnels tels que les sapeurs-pompiers et les élus" locaux.

>> Alpes-Maritimes : face à la sécheresse et aux vents violents, les pompiers confrontés à des incendies en série

Mais ce spécialiste des feux de forêt estime que ce dispositif omet un facteur important, qui est "la sécheresse actuelle". "Compte tenu de la situation actuelle, on n'est pas à l'abri de feux très importants cet été encore, et ce, quels que soient le nombre d'avions déployés", explique-t-il. L'état de sécheresse des sols en France inquiète Sébastien Lahaye, qui insiste sur le fait que les départs de feu peuvent survenir "non pas seulement dans le Sud-Ouest, mais aussi dans le Sud-Est et parfois même ailleurs sur le territoire français", comme on l'a vu l'été dernier avec cet impressionnant incendie dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère.

"Ce n'est pas parce qu'on a ajouté quelques avions de plus dans le Sud-Ouest que ça va permettre de régler le problème", regrette l'ancien pompier. Il insiste également sur le fait qu'il existe également "un effet de seuil à partir duquel on n'a plus assez d'avions disponibles pour faire face aux 10 voire 50 feux qui démarrent simultanément".

"Face à l'évolution du risque, au réchauffement climatique et à la présence de populations de plus en plus importantes à l'interface de la forêt, il faut rapidement renforcer les moyens de se protéger face aux feux", lance Sébastien Lahaye. L'ancien soldat du feu plaide donc pour plus "de prévention". Il appelle également à se pencher sur la question "du débroussaillement, mal appliqué aujourd'hui en France".