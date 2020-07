Pyrénées-Atlantiques : un incendie ravage une forêt à Anglet, des habitations évacuées

"On va voir Madame Wargon, de la même manière qu'on va voir tous les politiques (...) On va mettre nos propositions sur la table. Elles ont été produites avec les personnes concernées et des experts, elles sont sérieuses, il y a un rapport de dix pages qui a été transmis, et on attend la réaction des pouvoirs publics."



#MARSEILLE Le collectif du 5 novembre, créé avec et pour représenter des délogés, a soumis une quinzaine de propositions à la ministre, selon France 3 Paca. "La seule annonce claire pour le moment est que l'Etat continuera son engagement dans la prise en charge des personnes délogées", mais les "moyens se font toujours attendre", complète le collectif ce soir sur Facebook.