Direct Incendies : les pompiers luttent contre un incendie virulent en Haute-Corse, "environ 200 hectares brûlés", selon les sapeurs-pompiers

Les pompiers luttent dans la nuit de mardi à mercredi 26 juillet contre un incendie virulent attisé par des rafales de vent, en Haute-Corse, non loin de la touristique Ile-Rousse. Vers 3 heures du matin, les flammes étaient proches de trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement de deux hameaux, selon les pompiers.

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22 heures, à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara, les pompiers privilégiant donc une cause humaine. L'incendie a "rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant". On "approcherait les 200 hectares parcourus" à 7 heures du matin, a précisé à France Bleu RCFM le commandant Frédéric Antoine-Santoni, chef du centre de secours et d'incendie de Calvi. Suivez notre direct.

En Italie, cinq morts dans des incendies et de violents orages. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort en Italie dans de violents orages au nord et des incendies en Sicile, qui pourraient inciter le gouvernement à décréter l'état d'urgence dans les régions les plus touchées. Parallèlement à ces intempéries qui frappent le nord de la péninsule, le sud est touché par une vague de chaleur avec une température de 47,6°C enregistrée lundi à Catane, en Sicile, selon la Protection civile locale.

Trois victimes sur l'île grecque d'Eubée. Deux pilotes d'un Canadair sont morts dans le crash de leur avion et le corps d'un homme a été retrouvé carbonisé mardi en Grèce, dans le sud de l'île d'Eubée. Le pays est ravagé par des incendies violents dans un contexte de températures caniculaires depuis dix jours. Les feux sont particulièrement dévastateurs sur des îles touristiques comme Rhodes, en face des côtes turques et, à l'autre extrémité du pays, Corfou, en mer Ionienne, alors que la saison touristique bat son plein.

Au moins 34 morts en Algérie depuis dimanche. Les pompiers poursuivent leurs efforts en Algérie pour venir à bout de 11 foyers d'incendies ayant ravagé le nord-est du pays, après être parvenus à maîtriser la majorité des feux qui ont fait au moins 34 morts en trois jours.