DIRECT. Incendies en Gironde : "pas d'évolution des superficies brûlées" dans la nuit malgré quelques reprises

: "La nuit sur le front des incendies s'est bien passée puisque le feu a pour l'instant toujours été contenu."



"Le feu est contenu mais pas fixé" en Gironde. "La décision d'annoncer qu'il est fixé viendra après une évaluation" faite par les pompiers, annonce sur franceinfo Fabienne Buccio préfète du département.

: Bonjour @MamyJeanne. Merci pour votre message. Je ne réponds pas à votre question car je n'ai pas encore d'éléments à ce sujet. Le coût sera certainement élevé, comme vous le dites, mais il est encore beaucoup trop tôt pour l'évaluer, d'autant plus que les feux ne sont pas encore fixés.

: Bonjour Violaine, bravo pour votre travail. Je repose ma question car je ne trouve pas de réponse. Quel est le coût des incendies de Gironde ? Entre le coût des moyens de secours engagés, les pertes d'exploitation de la filière bois et du tourisme, les coûts de reconstruction des bâtiments et des infrastructures, de replantation des forêts.... j'en oublie et les millions d'€ vont défiler. Avez-vous une estimation ? Merci.

: "Il n'y avait pas de volonté de dénoncer, ni de militer lorsque j'ai pris la photo. C'était avant tout pour dresser un constat."



La viralité de cette photo s'explique aussi par le manque d'images d'animaux victimes des incendies, selon ce père de deux enfants. "Nous voyons principalement la forêt en feu. Les pompiers n'ont pas pu prendre en photo les animaux brûlés découverts lors de leurs interventions, et c'est bien normal", estime-t-il.

: Un chevreuil mort, échoué sur une plage. C'est la photo prise par Sébastien Dupuy, mardi, à Biscarrosse (Landes). En quelques heures, l'image postée sur son compte Facebook est devenue virale. Certains internautes y voient le symbole des dégâts des incendies en Gironde sur la faune. Eloïse Bartoli a contacté son auteur et les associations de protection des animaux pour en savoir davantage.







: Le fameux camping des Flots bleus, qui a servi de décor à la saga Camping au cinéma, est parti en fumée dans les incendies en Gironde. Mais le patron de l'établissement peut compter sur la générosité des habitants pour l'aider à se relever, comme l'a constaté Thomas Giraudeau sur place.







: Lors des incendies qui ravagent des milliers d'hectares chaque été en France, les enquêteurs privilégient souvent la piste criminelle. Comment expliquer ce désir irrépressible d'allumer un feu et le prévenir ? Mathilde Lemaire a interrogé un psychiatre et un criminologue sur le profil des pyromanes.

: La préfecture de la Gironde vient de publier son point sur la situation sur le front des incendies. Les nouvelles sont rassurantes : la superficie brûlée n'a pas augmenté pendant la nuit. Néanmoins d'importants moyens restent engagés ce matin pour lutter contre les feux.

• La stabilisation des incendies de Landiras et La Teste-de-Buch a permis à 6 000 des près de 37 000 évacués de retrouver leurs logements. Mais les feux ne sont pas encore fixés.