DIRECT. "C'est sinistre, il n'y a plus rien", témoigne le maire d'Anglet après l'incendie qui a ravagé 100 hectares de forêt

Le "village landais", comme on le surnomme, est un vrai village, avec sa place, ses maisons, ses commerces, et même son salon de coiffure. Sa particularité : tous ses habitants souffrent d’Alzheimer. Une première en France. Rien à voir avec les unités Alzheimer fermées qu’on connaît dans les Ehpad : ici, les villageois – on ne parle pas de patients – sont libres de leurs mouvements et vivent une vie presque ordinaire. Reportage à Dax de notre journaliste Solenne Le Hen.





(SOLENNE LE HEN / RADIO FRANCE)